Ak Parti Kahramanmaraş il başkanı belli oldu!

Daha önce bu görevi vekaleten yürüten Cüneyt Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesiyle boşalan koltuğa atanmıştı.

Şimdi ise İl Başkanlığı görevini Avukat Burak Gül devraldı.

Muhammed Burak Gül Kimdir?

1976 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Muhammed Burak Gül, ilk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık stajını Kahramanmaraş Barosu'nda tamamladıktan sonra 2001 yılında 444 sicil numarası ile baro levhasına kaydoldu.

2002 yılından bu yana Kahramanmaraş Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.