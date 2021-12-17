Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden Açıklama Geldi

AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden yapılan kamuoyu duyurusunda Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu’nun saha genişletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep edilen 4 milyon 650 bin TL kamulaştırma ödeneğinin Kahramanmaraş’a geldiği bildirildi.

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden Açıklama Geldi

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden Açıklama Geldi

AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden yapılan kamuoyu duyurusunda Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu’nun saha genişletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep edilen 4 milyon 650 bin TL kamulaştırma ödeneğinin Kahramanmaraş’a geldiği bildirildi.

17 Aralık 2021 Cuma 18:33
banner459

Kahramanmaraş’ın eğitim sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinin büyük gayret gösterdiğinin belirtildiği kamuoyu duyurusu, AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi tarafından yayınlandı.

Duyuruda, eski adıyla Dumlupınar İlkokulu olan Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu’nun saha genişletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep edilen 4 milyon 650 bin TL kamulaştırma ödeneğinin Kahramanmaraş’a geldiği bildirildi. Kamuoyu duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

“Kahramanmaraş'ımızın eğitim sorununun giderilmesi noktasında; TBMM AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn. Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız Sn. Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Sn. Ahmet Özdemir, Sn. Mehmet Cihat Sezal, Sn. Habibe Öçal ve Belediye Başkanlarımız ile birlikte büyük bir gayret göstermekteyiz. Depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılan ve yerine çağın modern gereksinimlerini karşılayacak yeni bir okul yapılan eski adıyla Dumlupınar İlkokulu yeni adıyla Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulunun saha genişletilmesi için verdiğimiz mücadelede sonuç almanın mutluluğunu yaşadık. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik durgunlukta okulumuzun saha genişletilmesi için hak sahiplere ödenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığımızdan talep ettiğimiz 4 milyon 650 bin TL kamulaştırma ödeneği ilimize geldi. En kısa sürede hak sahiplerine ödenmeye başlanacaktır. Hemşerilerimize hayırlı olsun.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi’nden Açıklama Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu
SANKO okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu
Kahramanmaraş STK’larından ‘1978 Olayları’ ile ilgili açıklama
Kahramanmaraş STK’larından ‘1978 Olayları’ ile ilgili açıklama
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü sanat eserine dönüştürdü
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü sanat eserine dönüştürdü
SANKO Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu
SANKO Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu
Türkoğlu Gıda İhtisas OSB’nin yönetim kurulu seçildi!
Türkoğlu Gıda İhtisas OSB’nin yönetim kurulu seçildi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber