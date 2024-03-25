Ak Parti Kahramanmaraş kadroları vefa iftarında bir araya geldi!

Vefa iftarı törenine katılım oldukça yoğun oldu. AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın ev sahipliği yaptığı vefa iftarına AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki önemli isimleri ve parti üyelerinin yanı sıra AK Parti genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Göksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, İlçe belediye Başkan ve başkan adayları, davetliler ve partililer katıldı.

Programda konuşan AK parti Genel Başkanvekili Elitaş, “İl Teşkilatımızda kuruluşundan günümüze görev alan ve bayrak değişimi anlayışıyla görevlerini devreden kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. 6 Şubat Depremi’nin ardından devletimizin aldığı muntazam reaksiyonu, yapılan yatırım ve icraat siyasetimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.

İhya ve inşa siyasetimiz kapsamında, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yanında olmayı sürdürecek, depremden etkilenen illerimizi eskisinden daha yaşanabilir kentler haline getireceğiz. Bu vesileyle, bugüne kadar milletin partisi AK Parti’ye hizmet etmiş, emeği geçmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş Bilir, Gerçek Belediyecilik AK Parti’dir.” Dedi.

Programda konuşan İl Başkanı Cüneyt Doğan ise, “Bugün burada birlikte olmak, Ak Parti'nin yüreğini, ruhunu ve hedeflerini bir kez daha hissetmek, beni gururlandırıyor. Bizler, sadece bir siyasi parti değiliz. Biz, kardeşlik bağlarıyla örülü bir aileyiz. Biz, birlikte güldüğümüzde, birlikte ağladığımızda ve birlikte mücadele ettiğimizde daha da güçlenen bir hareketiz.

Bu yolda, kurulduğu günden bu yana yüreklerini ortaya koyan, fedakarca çalışan tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin gayreti ve samimiyeti, bizlere her daim ilham kaynağı olmuştur. Birlikte yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Ve yine beraber, bu yolda nice zaferlere imza atacağız.

Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin önderliğinde, 22 yıldır olduğu gibi, yine yeni bir tarihi zafer için yola çıkmış bulunuyoruz. O'nun açtığı yolda yürümek, bizlere gurur veriyor ve güç veriyor.

Bizler, hizmet etmekten, çözüm üretmekten ve yatırım yapmaktan asla vazgeçmedik. Bu milletin hizmetkârları olarak, ülkemizin dört bir yanında halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, Türkiye'yi yüzyılını gerektirdiği şekilde geleceğe taşımak için varız.

Kahramanmaraş gibi şehirlerimiz için, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Ana kademe, gençlik ve kadın kollarımızla, mahalle temsilcilerimizle birlikte, omuz omuza mücadele edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, bugün burada, yarınlarımız için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gönlümüzdeki o muhteşem coşkuyu, yarınlarımıza taşıyarak, daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında hep birlikte yer alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Beraber başardık, beraber başaracağız!” dedi.

AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki vefa iftarında yaşanan samimi atmosferde partililer hem kaynaştıkları hem de geleceğe dair planlarını paylaştıkları görüldü. Bu tür organizasyonların partinin temel değerleri olan adalet, kalkınma ve hizmet anlayışının pekiştirilmesine büyük katkısı olduğu belirtildi.