Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş...
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam...

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır Annelerini Ziyaret Etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır Annelerini Ziyaret Etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır Annelerini Ziyaret Etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım." dedi.

16 Haziran 2022 Perşembe 21:31
banner459

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1018'inci gününde devam ediyor.

AK Parti'li Öçal, HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Öçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bir annenin evladının ayrı bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Öçal, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini sıradan bir mücadele olarak görmüyoruz. Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım. " diye konuştu.

Türkiye'de medya, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler başta olmak üzere herkesin, annelerin acısını görmesi gerektiğini belirten Öçal, ailelere destek verilmesi gerektiğini aktardı.

"Siyaset üstü bir mücadele olarak değerlendirmek lazım"

Habibe Öçal, "Hikayelerini dinlediğimizde 8, 9, 10 yaşında çocuklar, maalesef HDP eliyle analarından koparılmış vaziyette. Eğer onlarda azıcık inanç, merhamet varsa buradaki annelerin gözyaşlarına tanıklık eder, seslerine kulak verirler." sözlerini sarf etti.

Ailelerin kararlılıkla eylemi sürdürdüğünü anlatan Öçal, anne ve babaların tek isteklerinin de evlatlarına kavuşmak olduğunu kaydetti.

"Diyarbakır annelerinin mücadelesini, siyaset üstü bir mücadele, sivil bir direniş olarak değerlendirmek lazım. Paydası devlet ve millet olan bütün siyasi partililerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, bir an önce bu annelerin sesine kulak verip, bu direnişi, bu mücadeleyi desteklemesi gerektiği kanaatindeyim. Onlara verecek tek bir çocuk değil, çocuğumuzun tırnağı dahi yok" ifadesini kullanan Öçal, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istediklerini vurguladı.
Öçal, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ÖçalDiyarbakır Annelerini Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme toplantısı yapıldı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme toplantısı yapıldı
Kore Cumhuriyeti Heyetinden Expo 2023 Ziyareti
Kore Cumhuriyeti Heyetinden Expo 2023 Ziyareti
Akyar Sosyal Tesisi Hizmete Hazır
Akyar Sosyal Tesisi Hizmete Hazır
Başkan Balcıoğlu, ‘Kahramanmaraş firmaları gurur kaynağımız oldu’
Başkan Balcıoğlu, ‘Kahramanmaraş firmaları gurur kaynağımız oldu’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber