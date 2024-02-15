Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...

Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, İnşaat Mühendisleri Ve Mimarlarla Bir Araya Geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını ziyaret ederek, Onikişubat’ın imarı ve inşası noktasında istişarelerde bulundu.

Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, İnşaat Mühendisleri Ve Mimarlarla Bir Araya Geldi

Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, İnşaat Mühendisleri Ve Mimarlarla Bir Araya Geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını ziyaret ederek, Onikişubat’ın imarı ve inşası noktasında istişarelerde bulundu.

15 Şubat 2024 Perşembe 14:13

Onikişubat için ilçenin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen ve hedeflerini paylaşan AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, Mimarlar Odası Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ve yönetimleriyle buluşan Hanifi Toptaş, Onikişubat’ın imarı ve inşası noktasında istişarelerde bulundu.

Nazik misafirperverlikleri için şube başkanları ve yönetimlerine teşekkür eden Başkan Adayı Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Bugün de teşkilatımızla birlikte İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını ziyaret ettik. Şube başkanları ve yönetimleriyle Onikişubat’ın imarı ve inşası noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Ökkeş Buğra Dalkıran, Yunus Emre Kaçamaz ve yönetimlerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaşİnşaat Mühendisleri Ve Mimarlarla Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Karaziyaret Mahallesinde vatandaşlarla buluştu!
Yeniden Refah Karaziyaret Mahallesinde vatandaşlarla buluştu!
Toplu taşımanın en ucuz olduğu 2. İl Kahramanmaraş oldu!
Toplu taşımanın en ucuz olduğu 2. İl Kahramanmaraş oldu!
Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul’da başlıyor!
Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul’da başlıyor!
Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”
Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”
Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!
Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber