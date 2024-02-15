Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, İnşaat Mühendisleri Ve Mimarlarla Bir Araya Geldi

Onikişubat için ilçenin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen ve hedeflerini paylaşan AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, Mimarlar Odası Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ve yönetimleriyle buluşan Hanifi Toptaş, Onikişubat’ın imarı ve inşası noktasında istişarelerde bulundu.

Nazik misafirperverlikleri için şube başkanları ve yönetimlerine teşekkür eden Başkan Adayı Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Bugün de teşkilatımızla birlikte İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını ziyaret ettik. Şube başkanları ve yönetimleriyle Onikişubat’ın imarı ve inşası noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Ökkeş Buğra Dalkıran, Yunus Emre Kaçamaz ve yönetimlerine teşekkür ediyoruz” dedi.