Ak Parti Onikişubat ilçe başkanı Mücahit Kara, görevinden istifa etti!

Kara, görev süresi boyunca AK Parti'nin misyonuna uygun bir şekilde hareket ederek, hem partisine hem de milletine hizmet etmeye gayret ettiğini ifade etti. Özellikle geride bıraktıkları yerel seçim sürecinde, Cumhur İttifakı belediye başkanlarının şehirde hizmet edebilmesi için tüm gücüyle çalıştığını, bu süreçte elde edilen başarılarda önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Mücahit Kara, istifa kararını, yeni bir bakış açısı ve taze bir heyecanla ilçeye daha iyi hizmetler sunabilme amacıyla aldığını belirtti. AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişareler sonucunda, Türkiye Yüzyılını İnşa Etme Sürecinde görevini devretmeye karar verdiğini ifade etti.

Ayrıca Kara, görevde bulunduğu süre boyunca destek veren ailesine, çalışma arkadaşlarına, teşkilat başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti. AK Parti’nin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partisine dua ve desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Son olarak Kara, istifa kararının hem partisi hem de şahsı adına hayırlara vesile olmasını diledi.