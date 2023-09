Ak Parti Pazarcık ilçe başkanlığına talip oldu!

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana parti içerisinde siyaset yapan şu anda Pazarcık Belediyesi Meclis Üyesi, önceki dönemlerde Narlı Belde Başkanlığı gibi görevlerde yer alan Mustafa Yenigül, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığına talip olduğunu açıkladı.

Adaylık süreci hakkında açıklama yapan Mustafa Yenigül, “AK Parti Pazarcık İlçe başkanlığı için yapılacak demokrasi yarışında AK Partinin kuruluş aşamasından bugüne kadar olan süreç içerisinde partimizin her kademesinde görev yapan arkadaşlarımızla yaptığımız İstişareler neticesinde İlçe başkanlığı görevine talip olmaya karar verdik. Allah’ım bizleri mahcup eylemesin. Bayrağı devralıp daha ileriye taşımak için müracaat ettim. İnşallah görev bana verilirse AK Parti’nin kazanması için yine gece gündüz çalışacağım. AK Parti’nin iyi bir oy alması için ciddi çalışmalarım olacak. Bizim kimseyle bir hesabımız yok biz teşkilatımızın selameti için her zaman taşın altına elimizi koyarız. Her zaman söylediğimiz gibi görev istenmez verilir. Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde gövdemizi taşın altına dün olduğu gibi, bugünde koymaya hazırım. Büyüklerimizin de takdir etmesi ve uygun görmesi durumunda bu kutlu göreve hazırım” ifadelerine yer verdi.