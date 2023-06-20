Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı

6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan 95 belediyenin başkanı katıldı.

Toplantıya deprem bölgesindeki 11 ilden 95 belediye başkanının katıldığını ifade eden Yılmaz, toplantı kapsamında bu zamana kadar yapılan çalışma ve gelecek süreçte yapılacak çalışmaları istişare edeceklerini belirtti.

Parti olarak gönüle girmenin samimiyetten geçtiğine inandıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "28 Mayıs seçimlerinin üzerinden henüz 23 gün geçti. Bütün bakanlarımız ülkemize hizmet yarışı içinde görevleriyle ilgili alanlardalar. Biz AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bizler de sahadayız. Muhalefet, özellikle ana muhalefet ise diğer masa mensupları çeşitli entrikalar peşinde, seçim mağlubiyetinin hesabını birbirlerine çıkarma yarışındalar. Birbirleriyle olan hiziplerinin oluşturduğu makam ve koltuk kavgaları milletimize göstermek zorunda oldukları saygının da önüne geçmiştir. Zaten hiç bir zaman amaçlamadıkları hizmeti akıllarına bile getirmemektedirler. Onlar ülkemizin insanının gözünün içine baka baka ideolojik kavgaları ve hizip itiş kakışları ile meşgul iken, bizler hizmet belediyeciliği yetmez, sosyal belediyecilik, o da yetmez gönül belediyeciliği ile birbirimizle yarışıyoruz."