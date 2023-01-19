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Ak Parti’den Rektör Bakan’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’a “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

Ak Parti’den Rektör Bakan’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Ak Parti’den Rektör Bakan’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’a “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

19 Ocak 2023 Perşembe 17:02

KİÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Bakan’ı tebrik eden Başkan Görgel ve İl Başkan Yardımcılarından oluşan AK Parti heyeti, başarı dileklerini iletti. KİÜ’nün mevcut durumu ve yeni dönemde yapılması planlanan çalışmaların da ele alındığı ziyarette, istişarelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Bakan’ın KİÜ Rektörlüğü’ne atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Görgel, “İsmail Bakan Hocamız, tanıdığımız bir isim. Şehrimizin tanıdığı ve bu şehre kıymet veren insanlardan bir tanesi. O yüzden biz, O’nun burada görev almasından dolayı çok memnun olduk. Ekip arkadaşlarıyla beraber yeni dönemdeki çalışmalarına, bizler de elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Ben hayırlı olsun dileklerini yeniden iletiyorum. Bundan sonraki çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Rektör Bakan’ın, önemli bir görev devraldığını ve kendilerinin de bu süreçte destek olacaklarını vurgulayan Görgel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehrimizin İstiklal Üniversitesi ile ilgili beklentileri çok yüksek. Ben İsmail Hoca’nın bugüne kadar ki başarılarıyla bunu çok rahatlıkla gerçekleştireceğini, bu görevi çok rahatlıkla yapabileceğine inananlardanım. O’na güveniyoruz. Şehir güveniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan bu görevlendirmenin şehirde de memnuniyet doğurduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bunların hepsini toparladığımızda başarılı bir dönem geçecektir diye umut ediyoruz. Bir kez daha kendilerine başarılar diliyorum.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan ise, “Ben de AK Parti İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, bizlere iltifatta bulundular. Tabi bilindiği gibi İstiklal Üniversitesi beşinci yaşına girdi. Ama arzu edilen nokta da maalesef değiliz. Biz şehirdeki bütün paydaşlarımızla beraber, bize sunulan destek ve iltifatlarla birlikte inşallah İstiklal Üniversitemizi iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız. Kahramanmaraş halkımız, İstiklal Üniversitesi’ni takip etsin. Çok iyi bir noktaya getireceğimize göreceksiniz” diye konuştu.

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Ak Parti’den Rektör Bakan’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
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