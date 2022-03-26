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Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Afşin Belediyesini ziyaret etti.

Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de

Ak Partili Mücahit Yanılmaz, Afşin’de

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Afşin Belediyesini ziyaret etti.

26 Mart 2022 Cumartesi 11:02
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Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında Afşin ilçesine geçen Yanılmaz, burada Afşin Belediye Başkanı vekili Ünal Peköz, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve partililer tarafından karşılandı.

Belediye makamında açıklama yapan Yanılmaz, Kahramanmaraş'ta yerel yönetimlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

AK Partili 805 belediyenin gönül belediyeciliği düsturuyla vatandaşlara hizmet ettiğini aktaran Yanılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti demek hizmet demek, yatırım demek. Hizmeti en pratik şekilde veren siyasi birim belediyelerimizdir. AK Partili belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. 805 AK Partili belediye başkanımız gönül belediyeciliğini öne alarak vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için canla başla çalışmaktadır. Allah'ın izniyle belediyelerimizin bu gayretleri neticesinde 2023'e giden yolda kahir ekseriyet oyları alarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığı makamında görevini sağlayacak ve cumhur ittifakı ortaklığında yeniden mecliste hükümeti kurarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ziyarette, Belediye Başkanı vekili Ünal Peköz, ilçe genelinde devam eden ve planlanan yatırımlarla alakalı sunum yaptı.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Ak Partili Mücahit YanılmazAfşin’de
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