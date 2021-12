Akdeniz Offroad Kupası’nın üçüncü ayağı Akdeniz’in incisi Kahramanmaraş’ta

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Pazar günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Akdeniz Offroad Kupası 3’üncü ayak yarışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek olan yarışlara 11 ilden 21 araçla 42 sporcunun katılacağını dile getiren Başkan Okay, vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet etti. Yarışlarda ilk startın saat 10:00’da verileceğini dile getiren Başkan Okay, kupa heyecanının 16:00’a kadar süreceğini aktardı.

Başkan Okay, yarışların Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getirerek şunları söyledi: “Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan şehrimizin farklı etkinliklerle de gündeme gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlenen program ve tanıtım etkinliklerine gerekli desteği vermekteyiz. Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak yarışlarının Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi bu bakımdan oldukça önemlidir.”



KAHRAMANMARAŞ’IN EŞSİZ DOĞASI ÖN PLANA ÇIKACAK



Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerine vurgu yapan Başkan Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizin çok önemli doğal güzellikleri var. Bu doğal güzelliklerin ortaya çıkması ve doğa severlerin bunları fark etmesini önemsiyoruz. Bugün birçok farklı şehirden gelen yarışçılar, bu yarışçıları izlemek için gelen misafirlerimiz Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını bizzat görmüş olacaklar.”

DOĞA TURİZMİ FARK EDİLİR



Şehrin tüm değerlerini turizmle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması düşüncesine bu gibi projeler çok büyük katkı sağlamaktadır. Burada icra edilen bu faaliyetle Kahramanmaraş’ın doğa turizmi potansiyeli de ön plana çıkmış olacak. Turizm noktasında potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyeli kullanmak için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kış turizminde, doğa turizminde, tarih ve kültür turizminde arzu ettiğimiz noktaya geleceğimizin altını çizmek istiyorum” dedi.

Başkan Okay, son olarak şunları söyledi: “Ben bu vesileyle, yarışlara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Yarışların kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.”