Akdeniz’in en büyük millet bahçesi’nde sona gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi projesinde sona gelindi. Kılavuzlu Barajı kenarında, 300 dönümlük alanda başlatılan çalışmalarla bölgeye yürüyüş yolları, kafeteryalar, spor sahaları, amfi tiyatro, gölet, oyun ve spor alanları, botanik bahçeler kazandırılıyor. Akdeniz Bölgesi’nin en büyük tesisi olacak Kılavuzlu Millet Bahçesi, sosyal donatılarıyla da büyük beğeni toplayacak. Bölgede sürdürülen peyzaj çalışmaları önemli ölçüde tamamlanırken, sosyal tesislerdeki inşaat işleri de son aşamaya getirildi. Projenin kısa süre içerisinde açılarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Şehrimize Çok Yakışacak

Yeni yatırımın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “TOKİ işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Kılavuzlu Millet Bahçesi projemizi son aşamaya getirdik. 70 Milyonluk yatırımla Kılavuzlu Barajı ve Tarihi Taş Köprümüzün bulunduğu alanda çok güzel bir proje oldu. 300 dönümlük proje alanımız ile Akdeniz Bölgesinin en büyük millet bahçesini şehrimize kazandırıyoruz. Sosyal donatıları, botanik bahçeleri, kafeterya ve restoranları, yöresel ürünler satış alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve spor alanlarıyla çok güzel bir tesis olacak. Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizi Kılavuzlu Millet Bahçemizde ağırlamaya başlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.