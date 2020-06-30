AKDO’dan Emniyet Müdürü Cebeloğlu’na ziyaret

AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Salim Cebeloğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun Niğde’de iyi işler çıkardığını ve Niğde halkı tarafından çok sevildiğini aktaran Davarcıoğlu, Cebeloğlu’nun Kahramanmaraş’ta daha iyi işler başaracağını ve birçok alanda sıkıntıları gidereceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

AKDO yönetiminin makamına gelerek ziyaret etmesinin anlamına dikkat çeken Cebeloğlu, AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Davarcıoğlu’na teşekkür etti.