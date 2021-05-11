banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 26°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Akedaş Bayrama Hazır

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kapanma sürecinde tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamak için aldığı önlemleri sahaya yansıtan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kapanma ve bayram süresince sayılarını artırdığı ekiplerle 7/24 sahadaki faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

Akedaş Bayrama Hazır

Akedaş Bayrama Hazır

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kapanma sürecinde tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamak için aldığı önlemleri sahaya yansıtan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kapanma ve bayram süresince sayılarını artırdığı ekiplerle 7/24 sahadaki faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

11 Mayıs 2021 Salı 19:17
banner459

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Ramazan Bayramı boyunca tüketicilerin olası elektrik kesintilerinden minimum sürede etkilenmesi için sorumlu olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri elektrik dağıtım şebekelerinde yaşanması muhtemel arızalar için 450 personel ve 80 araç ile bayram nöbetine hazırlandı ve tüm saha ekiplerini teyakkuz haline geçirdi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak her bayramda olağanüstü önlemler alınırken buna Covid-19 nedeniyle ülke çapında uygulanan kısıtlamalarda eklenince, alınan tedbirler “Evde Kal” çağrısına uyan kullanıcıların mağdur olmaması için tüm birimler teyakkuza geçirilerek önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Genel Müdürlük koordinasyonunda her iki il için de ekip ve çalışma planlamaları yapıldı. Bayram tatili nedeniyle sanayi tesislerinde meydana gelen uzun süreli duruşlar fırsata çevrilerek sanayi ENH tesislerinde bayram boyunca yapılacak bakımlar planlandı. Yine TEİAŞ tarafından Trafo Merkezlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle kullanıcıların kesintiye maruz kalmaması için 5 dakikadan daha az sürecek çok kısa süreli kesintiler ile yük aktarımları yapılmak suretiyle bununla ilgili kullanıcılara SMS ile bildirimler yapıldı. Hangi ekibin nerede hangi günler ve hangi saat aralığında görev yapacağı planlandı. Her iki ilin merkez ilçelerinde, diğer ilçelerinde ve kırsalında görev yapacak ekiplerin koordinasyonu sorunsuz bir şekilde işliyor.

Arızalara uzaktan müdahale imkanı veren elektrik dağıtım şebekelerinde 236 noktada SCADA istasyonu aktif olarak çalışmakta ve geçici nitelikte bir arıza durumunda, kesintinin yaşandığı bölgeye ekipler gitmeden SCADA merkezinden bu sistem ile anında uzaktan müdahale edilerek enerji kesintisi sonlandırılabilmektedir.

Bayram tatili ve tüm zamanlarda Alo 186 nolu çağrı merkeziyle tüketiciler 7/24 olası yaşadıkları elektrik arızası, kesintisi veya elektrikle ilgili yaşadığı sorunu ileterek Şirkete ulaşabilirler. Kullanıcılar sosyal medya hesapları, mobil uygulama ve web sitesi, üzerinden de taleplerini 7/24 AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş ‘ye ulaştırabilirler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
Mafya iddiaları meclis gündeminde
Mafya iddiaları meclis gündeminde
Göksun’a Yeni Meydan
Göksun’a Yeni Meydan
Ziya Yenipınar’dan İsrail’e Tepki
Ziya Yenipınar’dan İsrail’e Tepki
İsrail Zulmüne Sessiz Kalamayız
İsrail Zulmüne Sessiz Kalamayız

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber