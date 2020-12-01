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Akedaş kışa hazır

Her geçen gün altyapısını yenileyerek özellikle kırsal alandaki abonelerine kesintisiz enerji sağlamak için sahadaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kış aylarını sert geçiren Kahramanmaraş’ın Kuzey İlçeleri Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun’daki çalışmalarına hız verdi.

Akedaş kışa hazır

Akedaş kışa hazır

Her geçen gün altyapısını yenileyerek özellikle kırsal alandaki abonelerine kesintisiz enerji sağlamak için sahadaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kış aylarını sert geçiren Kahramanmaraş’ın Kuzey İlçeleri Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun’daki çalışmalarına hız verdi.

01 Aralık 2020 Salı 09:58
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Kış ayının girmesiyle şebeke ve altyapı çalışmalarına hız veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş’ın Kuzey ilçelerindeki abonelerinin çetin kış şartlarından etkilenmemesi için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürdü.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekelerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kuzey ilçelerinde eş zamanlı çalışmalarıyla göz doldurdu. Afşin’in kırsal mahallelerinde Eski şebeke hatlarını ve eski direkleri yenileriyle değiştirerek hatlarını kışa hazırladıklarını belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Afşin İşletme Şefi Atakan Çelik; “Afşin ilçemizin en büyük kırsal mahallelerinden olan Arıtaş Mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışa girmeden önceki çalışmalarımızı tamamlıyoruz, mahallemizdeki 40 yıl önce yapılmış olan şebeke hatlarını değiştiriyoruz ve ilave iki adet trafo montajını yapıyoruz. Bölgede yaşayan tüketicilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sahada 7/24 görev başındayız.” Dedi.

Afşin merkez ilçeyle birlikte 66 mahallesine hizmet verdiklerinin altını çizen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kuzey İlçeler Bölge Müdürü Ali Özberk ise; “2019-2020 yatırım programı çerçevesinde Afşin bölgesine yaklaşık 17 Milyon TL yatırım yaptık. Genişleme ve Yenileme yatırımları olarak kullanılan kaynağın içerisinde özellikle kırsal mahallelerimiz için büyük önem taşıyan, arızaya uzaktan bağlantı ile müdahale imkanı sunan SCADA istasyon kurulumları var. Bölge halkımızın yoğun kış şartları nedeniyle elektrik hizmetinin doğa olaylarından etkilenmemesi için yeni enerji nakil hatları ve ilave trafo montajları yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından bölge halkımızın memnuniyeti, görevimize olan bağlılığı bir kez daha artırdı.” Dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıtaş Mahalle Muhtarı Mehmet Candemir’de şebeklerini yenileyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerine teşekkür ederek; “Şebekemiz ve direklerimiz ağır kış şartlarından dolayı doğa olaylarından etkilenebiliyordu. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’ye başvurduk ve eski şebekelerimiz değişti, trafolar eklendi. Bu kışı mahalle sakinlerimizle birlikte daha rahat geçireceğimiz için mutluyuz.” Dedi.

Arıtaş Mahallesi sakinlerinden Arıtaş eski belediye başkanı Yusuf Gülden ise yapılan bu hizmetin Arıtaş mahallesinin elektrik sorununu kökten çözeceğini düşünüyoruz.’’Dedi. Gülden, eski şebeke hatları ve direklerin yenileriyle değiştirilmesini, mahallenin sorunsuz elektrik kullanımı anlamında büyük bir hizmet olarak nitelendirdiğini belirtti.

Son Güncelleme: 01.12.2020 15:23
Anahtar Kelimeler:
Akedaş Kışa Hazır
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