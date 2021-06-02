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Akedaş’tan E-Devlette Büyük Kolaylık

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün gelişen teknolojiye uyum sağlamaya ve bu yeniliklerle tüketicileri için online hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Akedaş’tan E-Devlette Büyük Kolaylık

Akedaş’tan E-Devlette Büyük Kolaylık

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün gelişen teknolojiye uyum sağlamaya ve bu yeniliklerle tüketicileri için online hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:44
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Akedaş Tüketici İşlem Merkezlerine başvuruda bulunmaya gerek kalmadan mesafeli satış sözleşmesi ile abonelik başvuru işlemlerini e devlet üzerinden dakikalar içerisinde gerçekleştirmek artık çok kolay.

Son iki yıldır dünya olarak yaşamaya devam ettiğimiz pandemi sürecinde de dijital kanallarını aktif olarak kullanan ve tüketicilerine bulundukları yerden hizmet vermeyi amaçlayarak bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., E devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek bu yeni işlemlerle yine tüketicilerini düşünüyor. Tüketicilerinin zamanının değerinin her zaman bilincinde olan ve bundan tasarruf edebilmeleri için bütün kolaylıkları yakından takip eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. dijitale verdiği önemi de her fırsatta vurguluyor.

Tüketicileri yakından ilgilendiren yeniliklerle ilgili bir açıklama yapan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Sayın Medine Tanış, E devlet sistemindeki güncelleme ile birlikte tüketicilerin yararlandıkları dijital sistemin alanının genişlediğini belirtti. Daha önce tüketicilerin kullanımına sunulan hizmetlere ek tüketicilerin zamandan kazanabileceği birçok işlemin e devlet menüsüne eklendiğini belirten Medine Tanış; “bilindiği üzere Koronavirüs tehdidi tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs iş ve yaşam alışkanlıklarımızda kalıcı değişikliklere yol açtı. Bu değişim dijital dünyanın gelişimini daha da hızlandırdı. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak bu süreçte hem tüketicilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını düşünerek tüm dijital kanallarımızı aktif bir şekilde kullandık. Sosyal medya ve kurumsal web sitemiz üzerinden birçok yeniliği tüketicilerimizin kullanımına sunduk. Tüketicilerimize, Tüketici İşlem Merkezine gelmeden, birçok hizmeti dijital kanallar üzerinden de alabileceklerini gösterdik.”

Çağımızda dijital kanalları aktif olarak kullanabilmenin ne kadar önemli olduğuna değinen Tanış sözlerine şu şekilde devam etti, “E-devlet platformunda tüketicilerimiz bireysel abonelik başvurusu, abone fesih başvurusu gerçekleştirebiliyor, ödeme ve borç bilgilerini sorgulayabiliyorlardı. Getirilen güncelleme için yoğun bir şekilde çalışarak tüketicilerimizin e devlet üzerinden ulaşabilecekleri işlem ağını genişlettik. Tüketicilerimize çok büyük kolaylık sağlayacak olan mesafeli satış sözleşmesini uygulamaya alarak abonelik başvuru sürecini online kanallara taşıdık. E devlet üzerinden gerçekleştirilen bu güncellemeler için büyük eforla çalışarak tüketicilerimize bu hizmeti sunan 3. Şirket olduk. Tüketicilerimiz artık E devlet üzerinden; Bireysel ve tüzel kişi abonelik başvuruları, abonelik fesih işlemleri, ödeme bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama işlemlerini gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilirler. Tüketicilerimiz e-devlet sistemine giriş yaparak belirttiğimiz bu işlemleri rahatça ve güvenle gerçekleştirebilirler.”

Son Güncelleme: 02.06.2021 19:29
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