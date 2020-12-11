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AKEDAŞ’tan Pazarcığa yatırım

Hizmet verdiği bölgelerde doğa olaylarına karşı enerji kesintisinin yaşanmaması adına yatırım ve bakım onarım çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Pazarcık’taki şebekelerini yenileme ve bakım çalışmasıyla kış ayına hazırlarken, Narlı Mahallesinin ana caddesinde yaptığı aydınlatma çalışmasıyla adeta geceyi gündüze çevirdi.

AKEDAŞ’tan Pazarcığa yatırım

AKEDAŞ’tan Pazarcığa yatırım

Hizmet verdiği bölgelerde doğa olaylarına karşı enerji kesintisinin yaşanmaması adına yatırım ve bakım onarım çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Pazarcık’taki şebekelerini yenileme ve bakım çalışmasıyla kış ayına hazırlarken, Narlı Mahallesinin ana caddesinde yaptığı aydınlatma çalışmasıyla adeta geceyi gündüze çevirdi.

11 Aralık 2020 Cuma 11:33
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Sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerini yaptığı ek yatırımlarla kış ayına hazırlayarak kesintilerin önüne geçmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş’ın Kuzey ilçeleriyle birlikte eş zamanlı çalışmalarını Pazarcık İlçesinde faaliyetleriyle sürdürdü.

Pazarcık’ta eski şebeke ve direklerden başlayarak tüm ilçeyi kapsayan çalışmasıyla dikkat çeken Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ilçeye son 5 yılda 30 milyon TL’lik yatırım yaptı. Başta şebeke, direk ve ek trafo yatırımları yapan, kesintisiniz enerji rahatlığını tüketicilerine hissettiren kurum, Pazarcık’ın Narlı Mahallesinde de özellikle yer altı şebeke ve aydınlatma çalışmasıyla göz doldurdu.

Sürücülerin güvende seyahat etmelerini sağlamak, yayaların görünürlüğünü artırarak onların da can güvenliğini ön planda tutan yol aydınlatma çalışmaları kapsamında Narlı Mahallesinin giriş bölümündeki çalışmalarını tamamladı. Mahallenin girişi ve güzergâhındaki ana yolu aydınlatan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. hem kaza riskini azalttı hem de o bölgedeki hane sakinlerinin hayatına kolaylık sağladı.

Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arızaları da asgariye indirmek için dağıtım hatlarının da güvenliğini, yer altına şebeke döşeyerek sağlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 800 metre mesafedeki beton direkleri kaldırarak şebekeyi yer altına aldı. Böylece hava muhalefetinin olduğu özellikle kış aylarında Narlı Mahalle sakinlerinin kesintisiz enerji kullanmalarını bölgede amaç edindi. Yapılan aydınlatma hizmeti, Kahramanmaraş’tan Narlı ve Gaziantep’e seyahat eden sürücülerin ve bölgedeki yayaların can güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağladı.

Yapılan yatırımların Narlı halkının yaşamını kolaylaştırdığını dile getiren Narlı Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mustafa Şaşkara, ihtiyaç duyulduğunda Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin kendilerine ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Muhtar Şaşkara; “Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ilçemizde yaptığı hizmetlere şahit oluyoruz. Ben Mahallem adına ayrı bir parantez açmak istiyorum; hem Narlı’nın hem de mahallemizin ana caddesi olan yolumuz aydınlatıldı ve şebeke yer altına alındı. Burada sık sık kazalar meydana geliyordu, elektrikler kış aylarında kesilebiliyordu. Artık yapılan çalışmalarla aydınlatmadan kaynaklanan kazaların önüne geçildi, işlek olan caddemizde kaza sayılarına bakıldığı zaman da düşüş olduğu görülecektir.” Dedi. Mahalle sakinlerinden Salman Topyürek ise yapılan hizmetlerden mahalleli olarak memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pazarcık’taki yatırımlarla ilgili konuşan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Pazarcık İşletme Şefi Mustafa Kemal Çetkin Pazarcık ilçe geneline son 5 yılda 30 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Çetkin şöyle konuştu; “doğa olayları gibi dış etkenlerden gelen arızaların yaşanmaması için özellikle ilçe merkezimizdeki bazı şebeke hatlarını yer altına aldık. Kırsal alandan geçen şebeke hatlarımızı ise yol kenarına alarak, arızaları en kısa sürede gidermeyi hedefledik. İlçemizdeki hızlı büyüyen mahallelerimizin ihtiyacını karşılamak için 2021 yılı yatırım programında yer alan ilave trafo çalışmalarımız sürecek. İlçemizde 35 bin abonemiz bulunmakta ve her abonemizin kaliteli enerji alması için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte 7/24 görev başındayız. Yıl içerisinde periyodik şekilde tüm şebeke hatlarımıza ve trafolarımıza uyguladığımız bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz.”

Yaban hayatın enerji nakil hatlarından etkilenmemesi için de ayrı bir çalışma yaptıklarına değinen Pazarcık İşletme Şefi Mustafa Kemal Çetkin, tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu sebebiyle özellikle kuşların yaşam alanları olan bölgelerde kuşların can güvenliğine yönelik çalışmalarında yapıldığına vurgu yaparak, şebeke hatlarını izole ederek yaban hayatın da korunmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Son Güncelleme: 11.12.2020 18:39
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