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Akedaş’tan personele eğitim!

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine verimli ve kesintisiz enerji sunmak için teknoloji, ekipman ve donanıma yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk sahasına hizmet götürürken sahadaki çalışanlarının can güvenliğini de ön planda tutuyor.

Akedaş’tan personele eğitim!

Akedaş’tan personele eğitim!

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine verimli ve kesintisiz enerji sunmak için teknoloji, ekipman ve donanıma yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk sahasına hizmet götürürken sahadaki çalışanlarının can güvenliğini de ön planda tutuyor.

03 Aralık 2021 Cuma 09:58
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Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak için görev alan saha personellerine ayrı bir önem veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sahadaki personellerinin güvenliğini iş güvenliği uzmanları gözetiminde ve uzman eğitmenler tarafından her yıl düzenli olarak tekrarlanan eğitimlerle sağlamayı amaçlıyor.

Sahadaki ekip başarısını periyodik şekillerde verilen teorik ve pratik uygulamalı eğitimlerle elde eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. saha ekiplerine yüksekte güvende çalışma eğitimlerine devam etti. Çalışanlarının can güvenliği için pratik iş gelişiminin önünü açacak uygulamalı eğitim çalışmalarını gerçekleştiren kurum, yapılan işlemlerin uzman gözetiminde gerçekleştiğini belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada; “Tüketicilerimize kesintisiz enerji götürürken, tüm risk altında görev yapan çalışanlarımızın can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Riskli işler kapsamına giren sektörümüz ile ilgili tüm mevzuatları harfiyen uyguluyoruz. Çalışanlarımızın can güvenliğini tedbirlerle sağlamak için ise hizmet içi eğitim seminerlerimiz pratik ve teorik olarak periyodik şekilde devam ediyor.

Yüksek yerlerde çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını da çok önemsiyoruz. Yüksek yerlerde çalışabileceklerine dair raporlar alındıktan sonra yine iş güvenliği uzmanımız gözetiminde yapacakları iş ve işlemler denetleniyor. ” ifadeleri yer aldı.

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Akedaş’tan Personele Eğitim!
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