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Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Pazarcık Meslek Yüksekokulu 'Çağrı Merkezi Hizmetleri' bölümü öğrencilerine Acil Çağrıyı anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan Çağrı merkezleri ile Acil Çağrı Merkezlerinin birbirlerinden farklı olduğunu, dile getirerek; diğer çağrı merkezlerini bilmem ama 112 Acil Çağrı Merkezleri insanların canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışan birimler ve ulvi bir görev yapıyorlar dedi.

Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin

Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Pazarcık Meslek Yüksekokulu 'Çağrı Merkezi Hizmetleri' bölümü öğrencilerine Acil Çağrıyı anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan Çağrı merkezleri ile Acil Çağrı Merkezlerinin birbirlerinden farklı olduğunu, dile getirerek; diğer çağrı merkezlerini bilmem ama 112 Acil Çağrı Merkezleri insanların canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışan birimler ve ulvi bir görev yapıyorlar dedi.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:01
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Pazarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fetih Yanardağ ve Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mahmut Özçelik tarafından davet edilen 112 AÇM Müdürü Akın Ozan Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünde okuyan öğrencilere 2021 yılında tüm Türkiye’de faaliyete geçen birleştirilmiş 112 Acil Çağrı Merkezini anlattı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve Öğrencilerin ilgi gösterdiği konferansta konuşan Akın Ozan; Arkadaşlar öncelikle çağrı merkezleri ile acil çağrı merkezlerini birbirinden ayırmak gerek, yani bankaların çağrı merkezleri ile bizi yani 112 Acil Çağrı Merkezlerini birbirinden ayırın, ikincisi ise yaptığınız işin ulvi bir iş olduğunu unutmayın, unutmayın ki size gelen bir telefon ile belki bir belki de bin kişinin hayatını kurtaracak kıvılcımı yakan siz oluyorsunuz. Sizin doğru hareketle doğru dinleyip, doğru yerlere yönlendirdiğiniz çağrı hayat kurtarıyor, can kurtarıyor mal kurtarıyor. Üçüncü ve en önemlisi ise sizi arayanların can ve mal korkusu çeken insanlar olduğunu unutmadan ‘Empati’ ile olaya yaklaşmanızdır. Unutmayın 112 Acil Çağrı Merkezini arayan anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz veya çocuğunuz olabilir onun için arayanı onlardan biriymiş gibi görüp öyle davranmak gerek bu hem karşıdaki kişiye güven verecek hem de siz yaptığınız bu ulvi görevden tat alacaksınız. Bizim yaptığımız işte bırakın saatleri dakikaların, saniyelerin çok büyük önemi var, karşıdaki insanı anlamak onun o an söyleyemediği şeyleri hissetmek ve onu doğru yönlendirmek çok önemli ki bunu zamanla öğrenecek ve tabiri caiz ise ‘leb demeden leblebiyi anlayacaksınız’ dedi. Türkiye’de artık tüm acil çağrıların tek numara olan ‘112’ de birleştiğini de anlatan Akın Ozan ; artık o numaramı, bu numaramı diye düşünmeye gerek kalmadı, 155 Emniyet, 156 Jandarma, 112 Sağlık, 110 İtfaiye, 177 Orman Yangın ve 122 Afad numaraları artık tek numara 112’de. Vatandaşlarımız artık 112’yi arayıp problemini söyleyecek gerisini biz halledeceğiz, tabi vatandaşlarımızda bizi her şey için değil can ve mal güvenlikleri tehlikeye girdiğinde yada telafisi mümkün olmayan orman yangını, trafik kazası, bir kişinin kaybolması vs gibi durumlarda arayacak. Sizler gelecekte beraber çalışacağımız bir bölüm okuyorsunuz inşallah birlikte çalışmak nasip olur ama şimdilik öğrenci olsanız da, okulu bitirdikten sonra bizimle çalışmayıp başka işler yapsanız da biz sizleri hep fahri 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı gibi görüyoruz sizde kendinizi böyle görün ve Türkiye’ye çağ atlatan bu teknolojiyi yani artık tüm çağrıların tek numarada birleştiğini lütfen sizde herkese anlatın, dedi.

Konferans sonunda soruları cevaplandıran Akın Ozan’a Yüksekokul yönetimi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin
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