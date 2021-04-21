Akraba Rahmete Vesiledir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "İftar Vakti" programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konuğu Onikişubat İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz oldu. Program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda KSÜ Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu ve Büyükşehir Orkestrası Saz Heyeti okunan ilahilerle musiki ziyafeti yaşattı. Gerçekleştirilen programda Ramazan ayında yardımlaşma, tövbe etmek ve akrabalık ilişkileri gibi pek çok konuya değinildi.

Çocuklarımızı Temelden Yetiştirmeliyiz

Onikişubat İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz gerçekleştirilen programda, "Maalesef pandemi dolayısıyla geçen yıl camilerimizi kapatmak zorunda kaldık. Çok şükür en azından bu yıl camilerimiz açık ama maalesef teravih namazlarımızı yine kılamıyoruz. Hocalarımız bu sıkıntılı zamanlarda da görevlerine devam ediyorlar. Cami ve Kur'an kursu hizmetlerimiz devam ediyor. Neredeyse her mahallede cami altında Kur'an kurslarımız var. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir projeye imza attı. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklarımız için Kur'an kursları açtık. Sertifikalı hocalarımız ile 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza Kur'an kursu dersleri vermeye devam ediyoruz ancak pandemi döneminde bu dersler çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı temelden yetiştirmemiz lazım. Hepimizin malumudur çekirdekten yetiştirme önemseriz o yaşta verilen her şey zihinlere kazanır. Bu şuurla 4-6 yaşındaki hafızlık eğitimi alan çocuklarımızın sayısını daha da artırma gayretindeyiz. Kahramanmaraş gibi gerçekten dini duyguların yoğun olduğu şehrimizde eminim ki bu yaygınlaştığı zaman kurslarımıza talepte artacaktır" diye konuştu.

Ramazan Ayı Bağışlanma Ayıdır

Süleyman Yavuz Ramazan ayıyla ilgili, "Peygamberimiz buyuruyor ki, 'Bir namaz diğer namaza kadar aradaki işlenen günahlara kefarettir, bir cuma diğer cumaya kadar ve bir Ramazan diğer Ramazan'a kadar aradaki işlenen günahlara kefarettir'. Düşündüğümüzde insanız hata yaparız hatasız insan yoktur. Hatasız olmak insanın yaratılışına aykırıdır. Bazı hatalar vardır ki namazda tövbe edip Rabbimize yönelirsek namaz onu temizler. Tövbelerin daha makbul olduğu bazı vakitler vardır. Ramazan bunların içerisinde en önemlisidir. Çünkü Kadir Gecesi ve üç aylar Ramazan içerisindedir. Peygamberimiz vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor, 'Ramazanda yapılan bir hayır Ramazan'ın dışındaki farz gibidir, Ramazanda yapılan, bir farz Ramazan dışındaki yetmiş farz gibidir" dedi.

Tövbe Etmeyi Bırakmamalıyız

İlçe müftüsü Süleyman Yavuz, tövbe etmenin önemine ilişkin, "Tövbe etmek hata, kusur, isyan ne varsa bunların farkına varmak, yanlış olduğunu bilmek, bunları terk etmek, bir daha yapmamaya karar vermek ve bunların bu günahı hata yaptığımı içinde Allah'tan af dilemek demektir. Tövbe için üç tane şart koşulur. Birincisi tövbe ettiğin anda günahı terk etmiş olmak, ikincisi yaptığımız günaha pişman olmak, üçüncüsü ise bir daha o günaha dönmemeye azmetmektir. Bizler insan olarak hatadan ve günahtan uzak değiliz. Peygamber efendimiz 'Bütün insanlar hata eder. İnsanların en hayırlısı o işlediği günahtan tövbe edenlerdir' buyuruyor. Âlimlere göre bir insan işlediği günahtan dolayı tövbe etmiş ve o günahı tamamen bıraktıysa tövbesi kabul olmuş olabilir. Ancak yinede tövbe etmeyi bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

İslam’da Akrabalık İlişkilerinin Ehemmiyeti

İslam'da akrabalık ilişkilerine vurgu yapan Yavuz, "Pandemi döneminin bizlere en büyük zararlarından birisi akrabalık bağlarımızı zayıflattı ve bizleri birbirimizden uzaklaştırdı. Önceden çocuklarımıza tablet, telefon, bilgisayar gibi şeylerden uzak durun derdik. Şimdi çocuklarımıza bu imkânları biz sağladık önlerine verdik. Çünkü dersler bunlar üzerinden işlenmeye başladı. Çocuklar tabletlerini alıyor odalarına çekiliyor ders yapıyorlar. Dersleri olmadığında ise vakitlerini yine telefon, tablet ve bilgisayarla geçiriyorlar. Böyle olunca ferdileşme öne çıkıyor. Pandemi döneminde ziyaretler falan azaldı ancak bizler yine ailemizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla iletişimimizi koparmamalıyız. En azından telefonla arayarak muhabbet edebiliriz. Müslümanlar olarak aile bağlarımıza dikkat etmeliyiz ve akrabalık bağlarımızı sıkı tutmalıyız. Allah'ı Teâlâ akrabalık ilişkileri ile ilgili, 'Kim akrabalık bağını sürdürürse bende ona merhamet ederim, kim o bağı koparırsa bende ondan ihsan ve merhametimi keserim' buyuruyor. Allah'ı Teâlâ rahmetini 100 parçaya bölmüş ve 1 tanesini insanlara indirmiştir. Kalan 99 tanesi ile ahirette muamele edecek. Allah bu rahmetini akrabalık ilişkilerine bağlamış" dedi.

İslam ve Yardımlaşma

Onikişubat İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz konuşmasını, "Bir hadisi şerifte, 'Kim bir müminin dünyalık sıkıntılarından birini giderirse Allah’ta onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim zor durumda olana kolaylık sağlarsa Allah da ona dünyasında ve ahretinde kolaylık sağlar' buyrulmuştur. Yani Allah'ı Teâlâ’nın yardımı insanların birbirine yardımlaşmasına bağlamış" sözleriyle noktaladı.