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Aksu Gözü’nün Yolu Baştan Uca Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit’te bulunan tabiat harikası “Aksu Gözü” toprak yolunda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip arter, Küçükcerit ve Helete Mahalleleri’ne de ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Aksu Gözü’nün Yolu Baştan Uca Yenilendi

Aksu Gözü’nün Yolu Baştan Uca Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit’te bulunan tabiat harikası “Aksu Gözü” toprak yolunda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip arter, Küçükcerit ve Helete Mahalleleri’ne de ulaşım kolaylığı sağlıyor.

17 Eylül 2021 Cuma 16:44
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Turizm alanlarında ulaşım ağını her geçen gün güçlendiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aksu Gözü’nün toprak yolunu da baştan uca yeniledi. Çağlayancerit’te yer alan arter, şehrin en önemli doğal mirasları arasında bulunan Aksu kaynağına doğrudan erişim sağlıyor. Toplamda 4 kilometrelik arter aynı zamanda ilçenin Küçükcerit ve Helete mahallelerine de ulaşım için kullanılıyor. Bir süre önce bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen yatırımlarla projeleriyle birlikte Çağlayancerit’in turizm pazar payı artacak.

Yeni Yatırımlar da Geliyor

Bölgeye ulaşım sağlayan arterin tamamlanmasıyla, Başkan Güngör tarafından müjdesi verilen diğer turizm yatırımlarının da kısa süre içinde hayata geçmesi hedefleniyor. Başkan Güngör açıklamasında, “Aksu Gözü gerçekten sadece şehrimizin değil tüm Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından birisi. Büyükşehir Belediyesi olarak burası için son derece güzel bir proje hazırladık. İnşallah burayı daha fazla ziyaretçi alabilecek, hem ilçemizin hem de Kahramanmaraş’ımızın turizmine katkı sağlayacak bir yapı haline getireceğiz. Buradaki yeme içme mekânlarıyla, bungalov evleriyle, yoluyla ve yürüme alanlarıyla son derece cazip hale getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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