Ali Köfte KMESOB başkanlığına aday oldu

Köfte, adaylığı ile ilgili olarak sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Çok Değerli Esnaf Kardeşlerim, Kıymetli Dostlarım.

Kahraman Şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı hizmetler yapmak, esnaflarımızın sorunlarını çözmek, birlik beraberliği sağlamak, sektörlerimize ve şehrimize katkı sağlayacak projeler üretmek ve esnaflarımızı yönetime ortak etmek için Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığına adayım.

Esnafımızın her türlü sorununda üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapacak ve neticelendirecek bir yönetim kadrosu ile esnafımızın sesi olacağız. Ekibimiz ve projelerimiz hazır. Sorunları çözmek, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirmek, esnaflarımızla Birliğimizi beraber yönetmek için adayız.

Önümüzdeki günlerde projelerimizi ve sorunlara karşı çözüm önerilerimizi geniş kapsamlı bir şekilde açıklayacağız. Bunun yanında hep birlikte üreteceğimiz projelerle esnafımızı kalkındırmak ve refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu yolda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için kullanacağımız en önemli etmen istişare ve ortak akıl olacaktır.

Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri, siz değerli esnaflarımıza mahcup etmesin.

Kahraman Şehrimize hayırlı olsun.

Allah yar ve yardımcımız olsun."