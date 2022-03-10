Ali Köfte partisinden istifa etti Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine aday oldu

Kahramanmaraş’ta esnaf odaları seçimleri geçtiğimiz ay tamamlanmış gözler Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği seçimlerine çevrilmişti. Kahramanmaraş esnafı, birlik başkan adayı olarak Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün adaylığını beklerken; Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte sürpriz bir çıkış yaparak adaylık açıklanmasında bulundu.

Öte yandan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine aday olan Ali Köfte’nin Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı ve İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun yeniden aday olacağı seçimde, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün de aday olması bekleniyor.