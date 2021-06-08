Ali Öztunç'a 500 bin TL'lik tazminat davası

Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, İkizdere'deki inşaatı nedeniyle kendisini, "Utanmaz adam, ne kadar para götüreceksin" sözleriyle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç hakkında, "kişilik haklarına saldırdığı" iddiasıyla 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dava kapsamında ayrıca, Öztunç'un bu konuda yaptığı ve yapacağı olası açıklamalarla ilgili de, 'telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı' gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alınması talep edildi. Davaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, "Vız gelir, tırıs gider. Senden korkan senin gibi olsun. İkizdere direnişinde söylediğim her şeyin arkasındayım" dedi.

Rize-İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nın yüklenici firması Cengiz Holding ve sahibi Mehmet Cengiz, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan, İkizdere ilçesine bağlı İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağı eylemindeki konuşması nedeniyle, "kişilik haklarına yönelik saldırı" iddiasıyla 250'şer bin liralık tazminat talep etti. İstanbul Anadolu 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Cengiz gerekçe olarak, "kişilik haklarına saldırı" ve "itibar zedelenmesini" ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cengiz Holding'in yükleniliciğini yaptığı Rize-İyidere Lojistik İnşaatı'nda kullanılmak üzere İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı mücadele başlatan yurttaşları ziyaret ederek destek verdi. Öztunç'un İkizdereliler'e destek verdiği konuşmasını Cengiz Holding ve sahibi Mehmet Cengiz yargıya taşıdı.

Cengiz, Öztunç'un İkizdere'de yaptığı konuşma üzerine, "kişilik haklarına saldırı" olduğunu iddia ederek, hem şirketi hem de kendisi adına toplamda 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde Öztunç'un, Cengiz'e yönelik, "Utanmaz adam, ne kadar para götüreceksin" sözleri hakaret olarak değerlendirilirken, 'millete küfreden adam' sözleri de, daha önce takipsizlik kararı verilmesine rağmen yeniden gündeme getirildiği için tazminat talebine konu yapıldı. Dava dilekçesinde Öztunç'un TBMM'de, televizyon kanallarında ve sosyal medyada yaptığı konuşmaların, Cengiz Holding ve sahibi Mehmet Cengiz'e yönelik olarak halkı, "kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği ve ticari itibarını zedelediği" öne sürüldü.

Dava dilekçesinde ayrıca Öztunç'un davaya konu olan açıklamalarıyla bundan sonra yapacağı benzer açıklamaların önlenmesi için 'acilen tedbir kararı alınması' da talep edildi.

Dilekçede şöyle denildi:

"TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR DOĞACAĞINDAN..."

"Bu kapsamda yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere sürmekte ve süreceği de davalı tarafından açıkça belirtilmiş olan kişilik haklarına ağır saldırı niteliğindeki yayınlar hakkında yayının durdurulması yönünde tedbir kararı verilmesi gerekmektedir. Yine HMK madde 389 ve devamı maddelerinde ihtiyati tedbir tedbir istenen konunun tehirini, bir tehlike veya önemli bir zararın oluşması muhtemel olması halinde hükmedileceği açıkça düzenlenmiştir. Somut olayda dava konusu yayın ve açıklamalar yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere hukuka aykırı ve müvekkillerin kişilik haklarını ağır derecede ihlal eden niteliktedir. Tekrarlarının ve devamı niteliğinde benzer yayın ve açıklamaların durdurulmaması halinde telafisi imkansız zararlar doğacağı açıktır. Bu nedenle anılan yayınların ihtiyati tedbir yoluyla acilen durdurulmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur."

Şirket ve Cengiz'in 250'şer bin liralık tazminat talbinde bulunduğu davaya Öztunç'tan tepki geldi.

"BİR DAHA SÖYLÜYORUM, MEHMET CENGİZ, NE ZAMAN DURACAKSIN, NE ZAMAN DOYACAKSIN"

Davaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, "İkizdere direnişindeki konuşmam nedeniyle Mehmet Cengiz bana 250 bin TL'lik tazminat davası açmış. Vız gelir, tırıs gider. Senden korkan senin gibi olsun. İkizdere direnişinde söylediğim her şeyin arkasındayım. Demiştim ki 'Mehmet Cengiz, ne zaman duracaksın, ne zaman doyacaksın.' Bir daha söylüyorum, Mehmet Cengiz, ne zaman duracaksın, ne zaman doyacaksın" diyerek sözlerini yineledi.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Öztunç, Cengiz'e yargı önünde hesaplaşacaklarını söylerken, "Bu benim için de bir vesile oldu. Yargıya gideceğim ve yargıda yaptıklarınızı, bu memleketi nasıl talan ettiğinizi bir bir anlatacağız. Sizden korkan sizi gibi olsun. Parayla beni korkutmaya çalışıyorsun. Parayla bizi korkutamazsın. Ne siz ne ağababalarınız, hiçbir şekilde korkmayız ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" mesajı verdi.