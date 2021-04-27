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Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tam kapanma kararı ardından vatandaşların yaşayacağı gelir kaybını sordu.

Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"

Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tam kapanma kararı ardından vatandaşların yaşayacağı gelir kaybını sordu.

27 Nisan 2021 Salı 10:21
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Öztunç, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda vatandaşların tam kapanmadan ekonomik olarak etkileneceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Tamam #tamkapanma yapıyorsunuz... Peki günlük yevmiye ile çalışan emekçiler, dükkanı kapanan esnaf, geçim derdine düşen vatandaş ne olacak? Bu süredeki gelir kaybı ne olacak? Bu insanlar elektriğini, suyunu, kirasını nasıl ödeyecek? Onu da geçtim, bu insanlar taş mı yiyecek?

#TamKapanma gerekli miydi? Evet gerekliydi... Ama bunu halkı, esnafı, emekçiyi mağdur etmeden, devlet destekli yapacaksın! Ülkenin bu hale gelmesinin sebebi tıklım tıklım salonlarda yaptığınız kongrelerse, o #Lebaleb kongrelerin faturasını halka ödetemezsin!"

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