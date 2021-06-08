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Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nde yaşanan skandalı meclis gündemine taşıdı.

Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı

Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nde yaşanan skandalı meclis gündemine taşıdı.

08 Haziran 2021 Salı 16:08
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KSÜ’de, rektör kızına sınavda torpil yapmayan öğretim üyesi önce açığa alınıp ardından hakkında soruşturma başlatılarak meslekten atılması için YÖK’e sevk edildiği iddia edilmişti.

Konunun araştırılması için harekete geçen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, olayın aydınlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda sorularımın Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğünün 96. Maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim.

Ali ÖZTUNÇ Kahramanmaraş Milletvekili

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünün, kızına sınavda torpil yapmayan öğretim üyesini önce açığa aldırdığı, ardından hakkında soruşturma açarak meslekten ihracı için YÖK’e yazı yazdığı iddia edilmektedir. KSÜ Rektörü, Kahramanmaraş’ta yeni açılan İstiklal Üniversitesi’nde Okutman olan kızı E. A’nın KSÜ’deki doktora sınavını kazanması için torpil istediği, ancak bu isteği kabul görmeyince öğretim üyelerine baskı ve tehditler yaparak ve YÖK’e kadar uzanan soruşturma dosyası açtığı iddia edilmektedir.

KSÜ Rektörünün, Kahramanmaraş’ta yeni açılan İstiklal Üniversitesi’nde okutman olan kızı E. A. için doktora sınavında sınav jürisine baskı yaparak torpil istediği doğru mudur?

Rektörün torpil isteği kabul edilmeyince Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır’ı görevinden aldırdığı ve sınav jürisini tehdit ettiği doğru mudur?

Öğretim görevlilerinin KSÜ’de olan hukuksuzlukları YÖK’e bildirmek üzere verdikleri dilekçelerin YÖK’e iletilmesi neden engellenmiştir?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde kınama cezası, görevden uzaklaştırma almış akademik personel sayısı kaçtır? Bunlar arasında bölüm başkanı var mıdır? Var ise, hangi fakülte bölüm başkanlarıdır? Görevden alınma nedenleri nedir?

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali ÖztunçKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiRetörTorpilMeclisTbmm
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