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Ali Öztunç’tan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ali Öztunç’tan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Ali Öztunç’tan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:18
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Öztunç mesajında şunları kaydetti;

“12 Şubat Kahramanmaraş’ta topyekün bir olup esaretin zulmün boğulduğu, aydınlık günlerin başladığı gündür.

102 yıl önce topraklarımızı işgal eden, bağımsızlığımıza kastedenlerin dersini aldığı bu özel gün bizim haklı gurur günümüzdür. Milli Mücadelenin kilometre taşlarından birisi olan Maraş Savunması 22 gün 22 gece sürmüştür. Maraşlılar 7’den 70’e kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, bir araya gelerek onca imkansızlıklara rağmen topyekün mücadele ederek, dünyada eşine az rastlanır bir azimle şehrini kurtarmayı başarmıştır.

Bu başarı aynı zamanda tüm ülke sathına da yayılmış ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını oluşturmuştur.

Şehri işgal eden düşmanın bu topraklardan sökülüp atılması, tüm Kahramanmaraşlıların heyecanla andığı bir destan, bir kahramanlık günüdür.

Bu şehir, zamanın en güçlü ordusuna meydan okumuş ve bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakları vatan yapmışlardır. Böyle bir ecdada sahip olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz. Bugün bizlerin birinci vazifesi, canları ve kanları pahasına bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızın emaneti olan bu kenti, aynı ruh ve maneviyatla gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu vesile ile hayatını bu uğurda kaybeden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin bu gurur gününü kutluyorum.”

 

Anahtar Kelimeler:
Ali Öztunç’tan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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