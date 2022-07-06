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Ali Öztunç’tan bayram mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kurban Bayramı Münasebetiyle Mesaj Yayımladı.

Ali Öztunç’tan bayram mesajı

Ali Öztunç’tan bayram mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kurban Bayramı Münasebetiyle Mesaj Yayımladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:21
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Ali Öztunç yayımladığı mesajda

"Millet olmanın en önemli özelliklerinden biri sevinçte ve hüzünde birlikte hareket edebilme, bütün bir toplumun aynı duyarlılığı hissedebilmesidir.

Geçen her bayram bu birlikteliği, bütünlüğü, kardeşliği ve barışı daha da kuvvetlendirmektedir. Ülke olarak özellikle şu günlerde gereksinimimiz olan en önemli şeyde budur.

Bu gün gölgesinde yaşadığımız, huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin bu günlere ne zorluklarla geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bu bilinç ve duyarlılığı her zaman göstereceklerinden kesinlikle emin olduğum tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerime güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha coşkulu ve mutlu bir Kurban bayramı diliyorum.

Bayram günlerinin sevinç ve coşkusunu tüm yaşantınız boyunca yüreğinizde hissetmeniz ve bu huzur ve mutluluğunu daima yaşamanız dileklerimle Kurban bayramınızı kutlar sevgi ve saygılar sunarım."

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Ali Öztunç’tan Bayram Mesajı
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