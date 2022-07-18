Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Sezal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Burada Sezal'ın oğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal taziyeleri kabul etti.

Sezal'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Sezal'ın ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş milletvekilliği yapan Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.