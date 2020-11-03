Allahım yurdumuzu her türlü beladan ve doğal afetlerden korusun...

Şehirlerimiz her yönden sağlıklı gelişemiyor, teknik elemanım, büyük işlerde ve projelerde çalıştım, 22 yıllık büyükşehir belediyeciliğim var. Gördüklerim ve yaşadıklarım bu belediyecilikle memleket yönetilemez. Demokratik ortamda birilerini seçiyorsun, belediyenin hiçbir sorunlarını anlamıyor, yönetemiyor, bilgi sahibi değil,becerisi yok, ekip kuramıyor, ne yapacağını bilmiyor....

Olan ülkeye oluyor, o şehire oluyor, bizlere oluyor....

Sistem bir şey veremiyor.

Örnek Maraş, çok zengin su kaynakları olduğu halde iyi kullanamıyor, ahirdağından aşağı dere yatakları ıslah (bir kısmı) edilmeden iskana açılıyor, ondan sonra sel baskınında ALLAH, tan geldi diyoruz, arsalara bakıyorsun şöyle gönyeli bir tane yok, yollara bakıyorsun düz yol yok, olur olmaz yerler yüksek katlı binalar, alt yapı diye bişey yok vs....

Mütahitlere bakıyorsun, öğretmen, imam, lokantacı, kuyumcu, bakkal, kasap, emlakçı vs..Bu mütahitler eline bir arsa geçiriyor, mimar otokentte yüklemiş çizim aynı, kapalı otopark yok, görevli dairesi çatı katında gökyüzünden başka biyeri göremiyor, sığınaklar lafta, izalasyon yok( sakinler birbirinin konuştuğunu duyuyor) belediye yol yapmadığı için apt. giriş yerleri dengesiz vs, yapı denetim,iş sağlığı ve denetimi kağıt üstünde, böyle bir şey yok. Yani kısaca A-Z ye şehirde ne yapılıyorsa yanlış sistem üzerine kurulmuştur...

Çözüm: balık baştan kokar misali belediye başkanları seçimle değil atamayla Ankaradan olmalıdır. Kendi şehirlerinden yeteri kadar mühendis kadrosundan elemanları(mimar, harita, inşaat,şehir plancısı,peyzaj, jeoloji,ziraat mühendisleri gibi olacak) alacak Ankarada genel merkezde her konuda yetiştirecek, şehirlerin su kaynakları, dağları, yağmur suyu yatakları, ovaları, yol nasıl yapılır, arsa nasıl üretilir, alt yapı nasıl olmalı, üst yapı nasıl olmalı, trafik, hafif raylı sistem,bir şehrin tüm donanımları öğretilecek, şehirle ilgili kanunlar öğretilecek, bu elemanlar gelişmiş ülkelere gönderilecek, orada bu işler nasıl yapılıyor görecek, tam donanımlı olarak atamayla kendi şehrini yönetmesi için gönderip, şehirlerde başkanlıkta dahil atamayla uzun bir süre kalması sağlansın. Denetlensin, yapamıyan görevden alınsın...

Mütahitler kesinlikle mühendis kadrosundan olacak, banka teminatı olacak, 10 yıl tecrübeli olacak, ekibi olacaktır....

Yoksa ne doğal afetler biter, ne depremler,buna göre elemanları yetişmiş, donanımlı, ne yapacağını bilenler olmazsa sorunları çözemeyiz.

Saygılarımla.