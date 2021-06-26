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Alpedo yeni şubelerle büyüyor

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Alpedo yeni şubelerle büyüyor

Alpedo yeni şubelerle büyüyor

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 16:02
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Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu büyüyor. Yeni şubelerini açmaya devam eden Alpedo şimdide Manisa Soma'da Alpedo Şok Mağazsını açtı.

Açılış, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan, Manisa Müsiad Başkanı, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükkös, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Turizm Elçisi Sami Kervancıoğlu açıklamalarında:

"Türkiye geneli Alpedo Şok Mağzaları açıyoruz. Ankara'ya, İstanbul'a ve şimdide Manisa Soma'ya mağzamızı açtık. Açılışımızı da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Artık biz bu mağzalarımızdan Türkiye geneli yaygın birvşekilde açmayı planladık. İnşallah devamı gelecek. Şuan da Ankara'dan bize müracaat 45 tane, İstanbul'da 55 tane müracaat var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her bölgesinde bu tür mağzalarımızı açmak için kendimize hedef koyduk. 2021'de hedefimiz 75 tane - 85 arası açmayı düşünüyoruz. Şehrimizi daima Türkiyenin her yerinde tanıtmak için seferber olmuş durumdayız. " ifadelerini kullandı.

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Alpedo Yeni şubelerle Büyüyor
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