Alpedo Yönetiminden Bilir’e Ziyaret

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekel, 14 Ocak 2022 tarihi itibariyle İl Müdürü olarak görevlendirilen ve 17 Ocak 2022 tarihi itibariyle görevine başlayan Ramazan Bilir’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Kahramanmaraş’ta gıda sektörünün konuşulduğu ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Bugün Alpedo Kervan Lezzet Grubu ailesi olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ramazan Bilir Bey’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine yeni görevinde başarılar diledik. Yeni müdürümüzün Kahramanmaraş’ta zaten görev yapıyor olması ve Kahramanmaraş’ı yakından tanıyor olması sebebiyle sektörlere yabancılık çekmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Kahramanmaraş’a daha iyi hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Kervancıoğlu, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir’e Alpedo Kervan Lezzet Grubu tarafından özel hazırlatılan ceviz oyma Maraş Sandığı hediye etti. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise Alpedo Kervan Lezzet Grubu Ailesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.