Alternatif güzergah uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, alınan UKOME kararı doğrultusunda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın kuzey yaklaşım istikametinin 13 Mayıs – 13 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bulvar üzerinde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın kuzey yaklaşım istikameti 13 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.