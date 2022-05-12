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Alternatif güzergah uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bulvar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın kuzey yaklaşım istikametinin 13 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Alternatif güzergah uyarısı!

Alternatif güzergah uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bulvar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın kuzey yaklaşım istikametinin 13 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:53
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, alınan UKOME kararı doğrultusunda Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın kuzey yaklaşım istikametinin 13 Mayıs – 13 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bulvar üzerinde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ile Sakarya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan kavşağın kuzey yaklaşım istikameti 13 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Alternatif Güzergah Uyarısı!
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