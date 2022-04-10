Altın Makasların Jürisi Kahramanmaraş’tan

Geçen sene Kahramanmaraş Show Team Kaptanı olarak takım halinde yarışmacı olarak katıldığı ve şampiyon olduğu yarışmanın bu sene jüri komitesinde yer almanın haklı gururunu yaşayan Ahmet Ceyhan, yaptığı açıklamada: “İkinci Uluslararası Altın Makaslar yarışıyor Hair Fest’te juri olarak davet edildim. Bu önemli görevi şahsıma tevdi eden Jüri Komitesi Başkanımız Murat Tatlı hocamız ve Yarışma Genel Koordinatörümüz Menderes Bayır hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası Altın Makaslar yarışıyor Hair Fest’te dört kategori bandında bir yarışma gerçekleşti. Bir çok ülkenin katıldığı, Türkiye’den de bir çok illerdeki meslektaşlarımızın katılım sağladığı dört kategorilik uluslararası yarışmada güzel bir atmosferi geride bıraktık. Bizler böyle bir önemli ve onurlu göreve layık görülmenin haklı gururunu yaşarken, oradaki yetişen alttan gelen, mesleğini çok iyi güzel yerlere taşıyan, değerli kardeşlerimiz, meslektaşlarımıza güzel bir puanlama yaptık. Yurtdışından gelen yarışmacı meslektaşlarımız ülkemizde çok güzel bir izlenim bıraktılar. İnşallah şehrimizi ve mesleğimizi daha nice ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edeceğiz” dedi.