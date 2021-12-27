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Ampute Takımından Gururlandıran Başarı

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin moral ziyareti gerçekleştirdiği Kahramanmaraş Ampute takımı, Batman Ampute karşısında aldığı 7 – 0’lık galibiyetle gururu yaşattı.

Ampute Takımından Gururlandıran Başarı

Ampute Takımından Gururlandıran Başarı

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin moral ziyareti gerçekleştirdiği Kahramanmaraş Ampute takımı, Batman Ampute karşısında aldığı 7 – 0’lık galibiyetle gururu yaşattı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 17:49
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen anlamlı ziyaret başarı getirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, Kahramanmaraş – Batman Ampute takımlarının karşılaşmasından önce bir moral ziyareti gerçekleştirdi.

Ampute Futbol 2. Ligi’nde düzenlenen karşılaşmayı, Kahramanmaraşlı sporcular farkla kazandı. 7 – 0’lık galibiyetle neticelenen müsabaka sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken, tatlı ikramında da bulunuldu. Alınan 3 puanlık galibiyetin ardından, Gebze Belediyesi takımını geçerek 17 puanla üçüncü sıraya oturan Kahramanmaraş Ampute takımı, bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:24
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Ampute Takımından Gururlandıran Başarı
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