Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin...
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü...
‘Sezai Karakoç İlhamdır’
‘Sezai Karakoç İlhamdır’
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’

Anadolu'nun yiğitleri

Geçmiş olsun İzmir diyerek yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Anadolu'nun yiğitleri

Anadolu'nun yiğitleri

Geçmiş olsun İzmir diyerek yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:44
banner459

30/Ekim/2020 Günü meydana gelen İzmir depreminde ben Menemen kaymakamı Sayın Fatih Yılmaz'ın konuğu olarak bulunuyordum.

Cuma namazı sonrası Menemen de faaliyet gösteren Konyalı Restorantta kaymakam Fatih Yılmaz ile birlikte yemek esnasında şiddetli deprem meydana geldi. Restorantta yemek yiyen herkes panik içinde dışarı kaçmaya başladılar. Sokak biranda insanlarla doldu herkes çığlık atmaya ve dua etmeye başladı. Restorantın balkonunda olduğumuzdan dolayı aşağıdan herkes korumalar dahil kaymakam bey lütfen aşağı inin diye bağırıyordu. Kaymakam Fatih Yılmaz ile Göz göze geldik.

Kalkalım inelim aşağıya dedipimde; devletin görevi halkı paniğe değil, panik olan halkına cesaret ve güç vermektir. Ben menemene geldiğim için çok mutluyum. Çünkü menemen halkını sevdim, menemen halkıda bana gönlünde muhteşem bir yer açtı. Menemen halkıyla Birlikte gönül köprüleri kurduk. İşte bu yüzden kalkmadım yerimden dediğinde, Anadolu'nun Yiğitleri demekte bana düştü. Helal olsun Kaymakam Fatih Yılmaz'a, Helal olsun olsun cesur yürekli yiğit ve mert insana, Helal olsun menemen halkına.

Geldiği kısa zaman içinde birçok başarılara imza atan menemen halkının kalbinde yüreğinde taht kurup gönül köprüleri kuran Anadolu'nun Cesur yürekli yiğit adamı kaymakam Fatih Yılmaz helal olsun sana. Anadolu Basın Yayın Birliği Ege Bölge Başkanı Olarak diyorumki bende, Bu ülke için Vatan, Toprak, Bayrak Ve Milleti için çalışıyor bir çivi çakıyorsa o zaman Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene.

ALLAH İLE YOLA ÇIKANLAR YOLDAMI KALIR. Menemene hoş geldin Anadolu'nun cesur yürekli yiğit ve mert adamı hoş geldin Hoşnutlar Sefalar getirdin menemen ve halkına.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Turizm HES projelerine kurban edilmesin
Turizm HES projelerine kurban edilmesin
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’
Göksun tünelleri isimleri üzerine iki kelam eyledim
Göksun tünelleri isimleri üzerine iki kelam eyledim

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber