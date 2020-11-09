30/Ekim/2020 Günü meydana gelen İzmir depreminde ben Menemen kaymakamı Sayın Fatih Yılmaz'ın konuğu olarak bulunuyordum.

Cuma namazı sonrası Menemen de faaliyet gösteren Konyalı Restorantta kaymakam Fatih Yılmaz ile birlikte yemek esnasında şiddetli deprem meydana geldi. Restorantta yemek yiyen herkes panik içinde dışarı kaçmaya başladılar. Sokak biranda insanlarla doldu herkes çığlık atmaya ve dua etmeye başladı. Restorantın balkonunda olduğumuzdan dolayı aşağıdan herkes korumalar dahil kaymakam bey lütfen aşağı inin diye bağırıyordu. Kaymakam Fatih Yılmaz ile Göz göze geldik.

Kalkalım inelim aşağıya dedipimde; devletin görevi halkı paniğe değil, panik olan halkına cesaret ve güç vermektir. Ben menemene geldiğim için çok mutluyum. Çünkü menemen halkını sevdim, menemen halkıda bana gönlünde muhteşem bir yer açtı. Menemen halkıyla Birlikte gönül köprüleri kurduk. İşte bu yüzden kalkmadım yerimden dediğinde, Anadolu'nun Yiğitleri demekte bana düştü. Helal olsun Kaymakam Fatih Yılmaz'a, Helal olsun olsun cesur yürekli yiğit ve mert insana, Helal olsun menemen halkına.

Geldiği kısa zaman içinde birçok başarılara imza atan menemen halkının kalbinde yüreğinde taht kurup gönül köprüleri kuran Anadolu'nun Cesur yürekli yiğit adamı kaymakam Fatih Yılmaz helal olsun sana. Anadolu Basın Yayın Birliği Ege Bölge Başkanı Olarak diyorumki bende, Bu ülke için Vatan, Toprak, Bayrak Ve Milleti için çalışıyor bir çivi çakıyorsa o zaman Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene.

ALLAH İLE YOLA ÇIKANLAR YOLDAMI KALIR. Menemene hoş geldin Anadolu'nun cesur yürekli yiğit ve mert adamı hoş geldin Hoşnutlar Sefalar getirdin menemen ve halkına.