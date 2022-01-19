Anadolupress Temsilcisi Ahmet Balcıya Plaket

Hatay’lı gazeteci ve Anadolupress yayın gurubunun Hatay temsilcisi olan Ahmet Balcıya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Hatay Milletvekili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, tarafından plaket verildi.

Ahmet Balcı; “Hatay’ın yetiştirdiği Hatay sevdalısı olan Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'a Hassa belediye başkanı sayın Mehmet Karataş'a ve hassa Ak Parti ilçe başkanı sayın Cafer Sarı beye teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu vesile ile Tüm çalışan ve bu işten ekmeğini kazanan meslektaşlarımın gününü kutluyorum.” Dedi.