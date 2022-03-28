Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ile buluştu. Başkan Güngör, Prof. Dr. Arslan ve beraberindeki heyet ile birlikte Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Güngör, misafirlere Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ile ilgili bilgiler aktardı.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni çok beğendiğini ifade eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Güngör’e teşekkür etti. Ziyarette Başkan Güngör, Prof. Dr. Arslan’a Kültür Yayınları hediye etti.