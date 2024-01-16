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Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!

Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

16 Ocak 2024 Salı 12:44

Tüm yurdu etkisi altına alan dün gece saatlerinde Kahramanmaraş’ta başlayan şiddetli fırtına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yerini yağmura bıraktı.

İlçenin yüksek kesimlerine ise özellikle Andırın-Kahramanmaraş karayolu yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının başlaması ile birlikte jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yenicekale, Başkonuş ve Andırın İlçesi arasına gidecek ve Andırın tarafından gelecek vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş- Andırın yolu üzeri günlerdir etkisini gösteren sis, bu sabah da kar yağışı ile birlikte sürüyor.

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Andırın-Kahramanmaraş Yolu Kara Teslim Oldu!
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