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Andırın Millet Bahçesi’nde Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da Millet Bahçesi yapımına başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen proje yürüyüş yolları, spor alanları ve tesisleriyle ilçeye çok yakışacak.

Andırın Millet Bahçesi’nde Çalışmalar Başladı

Andırın Millet Bahçesi’nde Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da Millet Bahçesi yapımına başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen proje yürüyüş yolları, spor alanları ve tesisleriyle ilçeye çok yakışacak.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:23
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kentin tüm ilçelerine sosyal tesisler ve rekreasyon alanları kazandırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Andırın ilçesinde kısa süre önce yapımı tamamlanan Millet Konağı’nın ardından, Millet Bahçesi çalışmalarına da başlandı. İlçenin en sık ziyaret edilen Minareli Asma Köprü mevkiine konumlandırılan proje, 50 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor. Yeşil alanların hâkim olacağı projede, kent mobilyaları, yürüyüş yolları, açık otopark, spor sahaları ve oyun grupları yer alacak.Andırın Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle renklenecek.

50 Bin Metrekare

Başlatılan çalışmalarla ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize millet bahçeleri kazandırmayı sürdürüyoruz. Yeni bir proje de Andırın’da başladı. Minareli Asma Köprü mevkiinde 50 bin metrekarelik alanda ilçe belediyesiyle koordineli şekilde hızlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş yolları, spor alanlar ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı tesis, bölge iklimine uygun bitkilerle renklenecek. Yeni yatırımımız Andırın’a hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:57
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Andırın Millet Bahçesi’nde Çalışmalar Başladı
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