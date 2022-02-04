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Andırın Sivas’a Gidiyor

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Andırın Yeşildağspor , ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi Gsk'ye konuk olacak.

Andırın Sivas’a Gidiyor

Andırın Sivas’a Gidiyor

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Andırın Yeşildağspor , ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi Gsk'ye konuk olacak.

04 Şubat 2022 Cuma 15:50
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Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta 10.Haftanın maçında Andırın Yeşildağspor, Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi Gskile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka 6 şubat pazar günü saat 14:00'de Sivas 4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Suni Çim sahasında oynanacak. Cumhuriyet Üniversitesi - Andırın Yeşildağspor karşılaşmasını Giresun Bölgesinden Ertuğrul Yılmaz yönetecek.

Bu karşılaşmada Samsun Bölgesinden Oktay Akıllı 1. Yardımcı Hakem, Giresun Bölgesinden İzlem Günaydın ise 2. Yardımcı Hakem olarak görev yapacak.

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Andırın Sivas’a Gidiyor
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