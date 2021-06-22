Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yol Deresi Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Yol Deresi Mahallesinde İçme Suyu...
SANKO üniversitesinden sınav için beslenme uyarısı
SANKO üniversitesinden sınav için beslenme...
Okay’dan sanayi esnafına ziyaret
Okay’dan sanayi esnafına ziyaret
Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle Yaşamak’
Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle...
Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan yol yenileniyor
Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan...

Andırın, Ziyaretçilerini Bekliyor

Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

Andırın, Ziyaretçilerini Bekliyor

Andırın, Ziyaretçilerini Bekliyor

Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

22 Haziran 2021 Salı 13:55
banner459

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran Andırın ilçesi, alternatif tatil rotası arayanları el değmemiş doğasıyla cezbediyor.

Galgamaç Şelalesi başta olmak üzere tarihi Azgıt, Meryemçil, Akkale ve Haştırın kaleleri, göller ve yaylalarıyla adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarih severlerin izole tatil rotaları arasında yer alıyor.

Bünyesinde birçok coğrafi bölgenin iklimini barındıran Andırın'ın ziyaretçi sayısı, yaz döneminde artıyor. Bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlere doğal ortamda serinleme imkanı sunan bölge, tarihi kaleleri başta olmak üzere kanyonları, şelaleleri ve mesire alanlarıyla doğa ve tarih severleri ağırlıyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, ilçenin doğal güzellikleriyle sıra dışı bir bölgede yer aldığını söyledi.

Bölgenin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını anlatan Doğan, ziyaretçilerinin daha da artacağına inandıklarını ifade etti.

- "Bütün tarih ve doğa severleri ilçemize bekliyoruz"

Doğan, bölgenin doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçemize gelen ziyaretçilere rehberlik hizmeti sunmak ve doğal alanlarımızı gezdirmek istiyoruz. Kışın 35 bin olan nüfusumuz yaz aylarında 150 bini buluyor. Bunun dışında binlerce ziyaretçi geliyor. Turizm altyapısını geliştirmeye çalışmalarımız elimizden geldiğince sürüyor. Bütün tarih ve doğa severleri ilçemize bekliyoruz. Burada ibadethaneler, mozaik alanları, kaya mezarları, birçok kanyon ve vadilerimiz var. İlçemiz, insanların temiz hava teneffüs edebilecekleri, soğuk sularından içebilecekleri dolayısıyla unutamayacakları zaman geçirebilecekleri bir bölge."

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıoğluçiftliği Mahalle Yolu Yenilendi
Kadıoğluçiftliği Mahalle Yolu Yenilendi
Güngör’den cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’a ziyaret
Güngör’den cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’a ziyaret
Yol Deresi Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Yol Deresi Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Divanlı’ya kapalı semt pazarı ve halı saha
Divanlı’ya kapalı semt pazarı ve halı saha
SANKO üniversitesinden sınav için beslenme uyarısı
SANKO üniversitesinden sınav için beslenme uyarısı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber