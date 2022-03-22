Andırın’a Yeni Terminal İnşa Edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulundu. İlçede 2019 – 2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra Büyükşehir’in 2022 Yatırım Programı ile ilgili de istişarelerde bulunuldu. Fen İşleri Dairesi Başkanı Sinan Çeçen, Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, ilçede devam eden ve başlatılan yatırımlarla ilgili sunum yaptı.

60 Milyon TL’lik Yatırım Tamam

Andırın’da 2019 – 2021 yılları arasında 60 Milyon TL’lik yatırımın hayata geçirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bir program dâhilinde tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tabi her bir yerleşim yerimizin ihtiyacı farklı oluyor. Her zaman ifade ettiğim gibi ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Yerel yönetimler olarak bizler sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Paydaş kurumlarımız ve muhtarlarımızla istişareler neticesinde ilçemizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre bir bir karşılıyoruz. 2019 – 2021 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi olarak Andırın ilçemizde 60 Milyon TL’lik yatırımımız oldu. İnşallah bu yıl yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Millet Bahçesi Tamamlanmak Üzere

Andırın’da alt ve üstyapı yatırımlarının artarak devam edeceğini de vurgulayan Başkan Güngör, “Andırın’da bir dizi alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştirdik ve yeni çalışmalarımız da devam ediyor. İlçemizde yaklaşık 55 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ettik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Andırın’ın kanalizasyon altyapısı da SUKAP’a dâhil edildi. 85 Milyon TL’lik yeni altyapı yatırımımıza da başlıyoruz. Ayrıca ilçemizde pek çok mahalle ve grup yolunu yeniledik. İnşallah bu yıl içerisinde de önemli yol yenileme çalışmalarımız olacak. Hedefimiz Andırın ilçemizdeki ulaşım standardını daha da yükseltmek” dedi.

Otobüs Terminali Müjdesi

devamında Andırın ilçesi için önemli bir müjdeyi de paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçemizde üst yapıda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Andırın Millet Konağı’nı tamamladık. Kışla Bahçemizde yenileme çalışmalarını tamamladık. Andırın Millet Bahçesi’nde ise çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah kısa süre içerisinde Millet Bahçemizi hemşehrilerimizle buluşturacağız. Andırın İlçe Terminali mevcut haliyle ihtiyacı karşılamıyor. Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Andırın ilçemize yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Hemşehrilerimize ve esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.