Andırın’da 16 mahallenin daha ulaşım standardı arttı!

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Andırın’da da yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca; Yeniköy,Gökgedik,Boztopraklı,Akgümüş, Alanlı, Cambaz,Çiğşar, Kabaklar,Darıovası ve Çiçekli mahallelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları ile Köklü ve Bostanlı mahallelerinde yürütülen kilit parke imalatları tamamlandı. Köklü ve Bostanlı mahalle yolları toplam 7 bin metrekare kilit parke ve bordür ile kaplandı.

Kıyıkçı Mahalle Yolu ve Akifiye Grup Yolu ile Karapınar,Gökgedik ve Tatarlı mahallelerinde ise asfalt tamir uygulamaları devam ediyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ulaşımda konfor ve güvenliğin artırılması noktasında yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.