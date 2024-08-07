Andırın’da 6 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolunu yeniliyor

6 Şubat depremlerinin ardından şehri her alanda daha ileriye taşımak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı ulaşım atağına da devam ediyor. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de ulaşım yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Andırın’daDarıovası Grup Yolu oldu. Bölgede;Darıovası, Sumaklı, Boğazören, Kuzgun, Düziçi ve Yeşilova mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunun 7 kilometrelik kısmında gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından sathi kaplama uygulamalarına başlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla yerleşim yerlerinin ulaşım standardı artırılarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha konforlu ve güvenli yollar için 11 ilçenin tamamında ulaşım yatırımlarının devam ettiği belirtildi.