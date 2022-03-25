Andırın’da grup yolu çalışması

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın’da ilçenin en önemli grup yollarından biri daha yenileniyor. Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli’yi birbirine bağlayan 6,5 kilometre uzunluğundaki arterde çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulamalarına geçilecek. Ayrıca güzergâh üzerinde bulunan Kızık Mahallesi’ndeki köprüde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Osmaniye başta olmak üzere şehirlerarası ulaşımda sıkça kullanılan ve bölgedeki pek çok mahalledeki vatandaşların istifade ettiği arter yenilenerek ulaşımda konfor ve güvenlik daha da artmış olacak.

10 Bin Kişi Faydalanacak

Bölgede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarına ilişkin Kızık Mahalle Muhtarı Hamdi Arslantaş yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından Yeşilova Mahallesi’nden başlayıp Osmaniye’nin Düziçi ilçesine kadar uzanan 6,5 kilometre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yenilenen grup yolumuzdan bölgedeki yaklaşık 10 bin kişi faydalanacak. Ayrıca mahallemizdeki köprü de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” derken; Beşbucak Mahalle Muhtarı Halil Eskici, “Bölgedeki birçok mahallenin kullandığı 6,5 kilometre uzunluğundaki grup yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenileniyor. Yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Mahallemize ve şehrimize kazandırdıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.