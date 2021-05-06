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Andırın’da turkuaz renkli gölet tespit edildi

Andırın ilçesinin sahip olduğu doğal güzellikleri turizme kazandırmak için yoğun çaba sarf eden Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ilk etapta envanter çalışmaları amacıyla bizzat kendisinin de katıldığı keşif gezileri yapıyor.

Andırın’da turkuaz renkli gölet tespit edildi

Andırın’da turkuaz renkli gölet tespit edildi

Andırın ilçesinin sahip olduğu doğal güzellikleri turizme kazandırmak için yoğun çaba sarf eden Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ilk etapta envanter çalışmaları amacıyla bizzat kendisinin de katıldığı keşif gezileri yapıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:08
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Bu çalışmaların neticesinde tespit edilen doğal güzelliklere zarar vermeden uygun projeler geliştirerek, Andırın ilçesinin geleceği olarak görülen doğa turizminin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Yine bu keşifler esnasında Geben mahallesinde turkuaz renkli küçük bir gölet tespit edildi.

Bu su kaynağının doğa ile barışık bir kaç dokunuş ile insanlarımızın ziyaretine açılması hedefleniyor.

Keşif sonrası açıklamalarda bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan “İlçemizdeki bu doğal güzellikleri turizme kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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