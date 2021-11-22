Andırın’da yollar yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Andırın ilçesi oldu. İlçenin kırsal mahallelerinden Beşbucak, Yeşilova, Kızık, Anacık, Erenler, Köleli, Sumaklı ve Kuzgun’u birbirine bağlayan toplamda 6 kilometrelik yolda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Yolun darlığı sebebiyle araç geçişlerinde sorunların yaşandığı grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarılıyor. Osmaniye başta olmak üzere şehirlerarası ulaşımda da kullanılan arter çalışmaların ardından asfaltlanarak daha yüksek standarda kavuşturulacak.

Vatandaşlar Memnun

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Beşbucak Mahalle Muhtarı Halil Eskici yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz daha önce mahallemizde 6 bin metrekarelik parke çalışması gerçekleştirdi. Hemen akabinde de grup yolunda çalışmalara Beşbucak mahallemizden başlandı. Artık komşu mahallelerimize kısa sürede ulaşım sağlayabileceğiz. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız da çalışmalardan son derece memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.