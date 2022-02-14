Andolupress yazarı Ali Gemci Kahramanmaraş tarihiyle ilgili çarpıcı bir konuyu gündeme taşıyor

30 Kasım 1925 tarihinde Maraş’ta yaşanan şapka olaylarıyla ilgili TBMM arşiv belgelerine ulaşan Ali Gemci, o dönem idam edilenler, kürek ve hapis cezası alanlarla ilgili önemli bilgiler paylaşacak.

Tarihçi yazar Ali Gemci ayrıca, o dönem ‘Maşallah Ali Efendi hırsızlıktan idam edildi’ yalanını ortaya atarak Maşallah Ali Efendiye iftira atan günümüzün sözde profesörüne belgelerle cevap verecek.

Gemci konuyla ilgili şöyle konuştu;

30 Kasım 1925 tarihi Maraş şapka olayları ile çok önemli TBMM arşiv belgelerini yakında paylaşacağım.

Bu belgeler ile idam edilenler, kürek cezası alanlar, hapis cezası alanlar, altı ay hapis yatıp Kılıç Ali tarafından salıverilen CHP Maraş yöneticilerinin isimlerini açıklayacağım.

En başta Maraş şapka olaylarında bir müfteri profesörün, ( A. E.) Maşallah Ali Efendi hırsızlıktan idam edildi yalanını ortaya çıkaran ve şapka yüzüne idam edilen kimse yoktu diyenlere kuvvetli bir şamar vuracağımızı hep beraber şahit olacağız.

Hak- Batıl mücadelesi hep vardı, kıyamete kadar da devam edecek. Günümüzde de bazı Müslüman görünümlü kitleler boş durmuyor, İslama zarar vermek için elinden geleni yapıyor. Bizde boş durmayıp elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Çok yakında belgeleriyle bu kitleye gereken cevabı vereceğiz.”