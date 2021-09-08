Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 32°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim Yılında Başarılar Diledi
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim...
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda

Araç Muayene İstasyonu Dulkadiroğlu’nda Hizmet Verecek

Tüvtürk gezici muayene istasyonu, iki haftada bir Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesi kapalı semt Pazar yerinde araç muayene işlemi gerçekleştirecek.

Araç Muayene İstasyonu Dulkadiroğlu’nda Hizmet Verecek

Araç Muayene İstasyonu Dulkadiroğlu’nda Hizmet Verecek

Tüvtürk gezici muayene istasyonu, iki haftada bir Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesi kapalı semt Pazar yerinde araç muayene işlemi gerçekleştirecek.

08 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
banner459

Dulkadiroğlu Belediyesi Doğukent Pazar yerinde iki haftada bir Çarşamba günleri hizmet verecek olan Tüvtürk Gezici muayene istasyonu, 15.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021, 03.11.2021, 10.11.2021 ve 01.12.2021 tarihlerinde hizmet verecek. Vatandaşların bu tarihlere randevu alabileceği bildirilirken, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarımızın araç muayenesi konusunda önemli bir hizmete kavuştuğuna dikkat çekti.
Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gezici araç muayene istasyonu önümüzdeki hafta ilçemizde hizmet vermeye başlayacak. Araç muayene tarihi yaklaşan vatandaşlarımız 15.09.2021 tarihinde Doğukent mahallesi kapalı semt Pazar yerimizde bu hizmetten faydalana bilirler. Bu hizmetin vatandaşlarımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savga ve Doğan Ailesi’nin mutlu günü
Savga ve Doğan Ailesi’nin mutlu günü
DSİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi belli oldu
DSİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi belli oldu
Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş’ı aşıda "mavi" kategoriye taşıdı
Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş’ı aşıda "mavi" kategoriye taşıdı
Ksü’den 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Bilgilendirmesi
Ksü’den 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Bilgilendirmesi
Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ pankartı
Edeler’den ‘sahipsiz Maraş’ pankartı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber